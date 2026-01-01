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Стеклянный зверинец
Билеты от 1200₽
Киноафиша Стеклянный зверинец

Спектакль Стеклянный зверинец

12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О спектакле

«Стеклянный зверинец» — пьеса о памяти, любви и взрослении

«Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса — это произведение, которое навсегда вошло в сокровищницу мировой драматургии. Сам автор называл свою пьесу «пьесой-воспоминанием». В ней переплетаются воспоминания тревожные, комичные, болезненные, драматичные и трогательные, которые порой хочется забыть, а порой хочется помнить всегда. Воспоминания, как и память, способны противостоять хаосу повседневности и сохранять в себе важнейшие моменты жизни.

Актуальность на все времена

Спектакль «Стеклянный зверинец» сохраняет свою актуальность для зрителей всех поколений. И это не потому, что пьеса пытается быть привязанной к современной реальности, а потому, что затрагивает вечные вопросы. Взаимопонимание, отношения между детьми и родителями, а также между мужчиной и женщиной — все эти темы остаются животрепещущими на протяжении времени. Как избавиться от чувства вины? Как обрести уверенность в себе? Как отпустить первую любовь и научиться прощать? Как защитить своего ребенка, не задушив его любовью и заботой?

Герои пьесы

Сюжет разворачивается вокруг небольшой семьи — Аманды Уингфилд и ее двоих детей, Тома и Лоры. Каждый из них пытается разобраться с собственными переживаниями и вопросами. Мать, Аманда, пытается сохранить привычный семейный порядок и избавиться от призраков прошлого. Лора, ее дочь, ищет уверенности в себе, а Том, брат Лоры, мечтает разрушить этот мир навсегда, оставив его только в памяти.

Тема первой любви и взросления

Однако центральной темой спектакля становится история первой любви Лоры, ее прощания с этой любовью и взросления. Ведь повзрослеть — это не только вопрос времени, но и душевной зрелости. Чтобы стать духовно зрелым, нужно разрушить свой иллюзорный мир, такой же хрупкий, как стеклянные фигурки, и хотя бы на миг приблизиться к настоящему себе.

Интересный факт

«Стеклянный зверинец» остается актуальным для всех поколений зрителей именно благодаря универсальности поднятых в пьесе тем. Сюжет и вопросы, которые ставит пьеса, близки каждому, кто хоть раз задавался поиском смысла в отношениях и жизни.

Режиссер
Елена Бедрак
В ролях
Анастасия Салова
Владимир Лесных
Татьяна Трунова
Андрей Чулков
Валерий Кефт

Купить билет на спектакль Стеклянный зверинец

Помощь с билетами
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
29 сентября вторник
19:00
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
от 1300 ₽
27 октября вторник
19:00
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
от 2000 ₽
24 ноября вторник
19:00
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
от 1200 ₽
16 декабря среда
19:00
Дом Высоцкого на Таганке Москва, Высоцкого, 3, стр. 1
от 2000 ₽

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