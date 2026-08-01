Спектакль Стеклянный зверинец

Ода человеческим мечтам Теннеси Уильямса в Коляда-театре

Знаменитая пьеса американского драматурга Теннесси Уильямса обретает новую жизнь на сцене Коляда-театра. В центре сюжета — крошечная квартирка, где живут три персонажа: стареющая дама Аманда Уингфильд, её дочь Лаура и сын Том. Каждый из них ищет свой путь в мире, полном страхов и разочарований.

Сложные отношения

Аманда мечтает о счастье для своих детей и спокойной старости, но её стремления приводят к краху. Лаура, боящаяся жизни и заворожённая стеклянными игрушками, и Том, мечтающий вырваться из замкнутого пространства, оказываются в плену своих страхов. Попытка Аманды устроить жизнь Лауры, выдать её замуж за гостя Джима, также не увенчивается успехом.

Трагедия в обыденности

На первый взгляд, в пьесе не происходит ничего особенного, и зритель может задаться вопросом, чем она так важна. Однако, как много знакомого мы находим в этой простой истории! Каждый из нас стремится к счастью и покою, даже когда вокруг бушуют войны и катаклизмы. Эта «крошечная» трагедия раскрывает масштабные человеческие переживания.

Особое событие

В роли Аманды зрители увидят заслуженную артистку Тамару Зимину. Спектакль приурочен к её 80-летию и станет замечательным подарком для поклонников её таланта. Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубокую постановку в Коляда-театре!