Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стеклянный зверинец
Киноафиша Стеклянный зверинец

Спектакль Стеклянный зверинец

Постановка
Коляда-театр 18+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 18+

О спектакле

Ода человеческим мечтам Теннеси Уильямса в Коляда-театре

Знаменитая пьеса американского драматурга Теннесси Уильямса обретает новую жизнь на сцене Коляда-театра. В центре сюжета — крошечная квартирка, где живут три персонажа: стареющая дама Аманда Уингфильд, её дочь Лаура и сын Том. Каждый из них ищет свой путь в мире, полном страхов и разочарований.

Сложные отношения

Аманда мечтает о счастье для своих детей и спокойной старости, но её стремления приводят к краху. Лаура, боящаяся жизни и заворожённая стеклянными игрушками, и Том, мечтающий вырваться из замкнутого пространства, оказываются в плену своих страхов. Попытка Аманды устроить жизнь Лауры, выдать её замуж за гостя Джима, также не увенчивается успехом.

Трагедия в обыденности

На первый взгляд, в пьесе не происходит ничего особенного, и зритель может задаться вопросом, чем она так важна. Однако, как много знакомого мы находим в этой простой истории! Каждый из нас стремится к счастью и покою, даже когда вокруг бушуют войны и катаклизмы. Эта «крошечная» трагедия раскрывает масштабные человеческие переживания.

Особое событие

В роли Аманды зрители увидят заслуженную артистку Тамару Зимину. Спектакль приурочен к её 80-летию и станет замечательным подарком для поклонников её таланта. Не упустите возможность увидеть эту трогательную и глубокую постановку в Коляда-театре!

Режиссер
Николай Коляда
В ролях
Тамара Зимина
Кристина Горбунова
Дарья Квасова
Валерий Зайцев
Евгений Корнильев

Купить билет на спектакль Стеклянный зверинец

Помощь с билетами
В других городах
Август
15 августа суббота
18:30
Коляда-театр Екатеринбург, просп. Ленина, 97
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Я подарю тебе Бермуды
16+
Комедия

Я подарю тебе Бермуды

21 августа в 19:00 Тургеневъ
от 1200 ₽
Ну, поцелуйте меня!
16+
Комедия

Ну, поцелуйте меня!

11 сентября в 19:00 Тургеневъ
от 1200 ₽
А не повесить ли нам зеркало над кроватью?
16+
Комедия

А не повесить ли нам зеркало над кроватью?

4 октября в 18:00 Синара-центр
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше