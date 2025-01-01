Меню
Стеклянный зверинец
Киноафиша Стеклянный зверинец

Спектакль Стеклянный зверинец

Постановка
Остров 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Воспоминания о прошлом: спектакль, который трогает сердце

«Будущее становится настоящим, настоящее прошлым, а прошлое – если очень захотеть – может снова стать будущим». На сцене оживают переживания Рассказчика, который делится своими воспоминаниями о близких: матери, сестре, друге и о себе.

Игра памяти

Действие спектакля представляет собой игру памяти, в которой Рассказчику порой некомфортно. Он возвращается к тем, кого знал и любил, упоминает события, о которых можно лишь догадываться. Память же, в отличие от реальности, требует поэтической вольности, и именно это придаёт спектаклю особую атмосферу.

Хрупкость воспоминаний

Воспоминания на сцене выглядят причудливо и хрупко, как стеклянные фигурки, которые с трепетом собирает сестра Рассказчика. Они могут быть как вырванными из реальности, так и искажёнными до неузнаваемости. Однако именно эта многослойность и глубина переживаний позволяют зрителям переосмысливать свои собственные воспоминания.

Темы и идеи

Главной темой спектакля становится хрупкость человеческой жизни. Память о прошлом может быть мучительной, но она также вдохновляет на саморазмышления и изменения. Мы надеемся, что этот спектакль поможет зрителям стать чуть более внимательными к себе и окружающим, развивая доброту и милосердие в сердцах каждого.

Не упустите шанс

Приходите на нашу постановку и откройте для себя удивительный мир памяти и чувств. Это путешествие по хитросплетениям человеческих отношений станет наградой для каждого зрителя.

Режиссер
Сергей Исаев
В ролях
Наталья Васильева
Юлия Тарасенко
Федор Тарасенко
Сева Бобров

Купить билет на спектакль

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 5 октября
Остров Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 26–28
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

Жизель, или Вилисы
6+
Балет
Жизель, или Вилисы
20 сентября в 18:00 Михайловский театр
от 2000 ₽
Новогодние приключения Маши и Вити
6+
Мюзикл Детский Детские елки
Новогодние приключения Маши и Вити
26 декабря в 16:00 Дом молодежи Василеостровского района
от 1000 ₽
Ночь ее откровений
12+
Комедия Драма
Ночь ее откровений
3 ноября в 16:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1200 ₽
