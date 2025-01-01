Меню
Киноафиша Стеклянный зверинец

Спектакль Стеклянный зверинец

Театральный центр «На Страстном» 16+
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

Трагедия на сцене: "Стеклянный зверинец" в "Коляда-Театре"

Знаменитая пьеса великого американского драматурга обретает жизнь на сцене «Коляда-Театра». В центре сюжета - крошечная квартирка, в которой обитают три персонажа: стареющая дама Аманда Уингфильд, её дочь Лаура, бережно перебирающая стеклянные игрушки и боящаяся жизни, и сын Том, стремящийся покинуть этот замкнутый мир в поисках счастья.

Мечты и недостижимые цели

Что может мечтать мать, если не о счастье своих детей и о спокойной старости? Аманда отчаянно пытается пристроить детей, однако её усилия заканчиваются провалом. Попытка выдать Лауру замуж за гостя по имени Джим также не приносит желаемого результата. Углубляясь в эту интригу, мы наблюдаем за тем, как мечты и надежды травмируют сердца героев.

Человеческие судьбы в условиях безысходности

Персонажи пьесы напоминают растения: чтобы жить, им нужно внимание и забота, иначе они погибнут. И хотя на первый взгляд в сюжете нет ничего особенного, каждое действие и каждая фраза пронизаны знакомыми для нас исканиями счастья и спокойствия.

Трагедия в каждом доме

В условиях бушующих войн и землетрясений, происходящих за пределами сценического пространства, мы понимаем, что в каждом нашему крошечном мире существует не менее жуткая трагедия. Истории о надежде, утрате и поисках счастья, лишний раз напоминают нам о том, что несмотря на хаос вокруг, в глубине души мы все стремимся к свету.

Не пропустите возможность увидеть выдающуюся постановку и погрузиться в мир «Стеклянного зверинца»!

30 сентября
Театральный центр «На Страстном» Москва, Страстной б-р, 8а
19:00 от 1000 ₽

