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Стекло и камень
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Стекло и камень

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О выставке

Выставка «Стекло и камень» в Строгановском дворце

Русский музей вновь открывает двери Строгановского дворца — архитектурного шедевра XVIII века в центре Санкт-Петербурга, где прекрасно сочетаются пышность барокко и изящество классицизма. При поддержке Группы Магнезит и Фонда «Собрание» здесь будет представлена новая выставка «Стекло и камень».

Геология и искусство

В центре экспозиции находится уникальное созвучие геологии и художественной практики. Первоначальный раздел выставки включает коллекцию природных минералов, предоставленных Группой Магнезит. Эти экспонаты не только демонстрируют богатство литосферы, но также выступают в роли «архетипов» форм, цвета и фактуры.

Среди представленных минералов можно увидеть яшму, офиокальцит, сланец, сидерит, магнезит и диабаз, а также плавленый периклаз, полученный искусственным методом. Вместе с камнями экспонируется более 30 произведений художественного стекла из собрания Русского музея.

Очарование стекла

Стекло — один из самых волшебных искусственных материалов, известный своей прозрачностью, блеском и звуком. За века своего существования оно сохраняет удивительные способности к перевоплощению. Путём изменения состава или добавления различных металлов, мастера достигают широкой цветовой палитры. Разнообразие приёмов обработки позволяет имитировать фактуру и игру света самых разных природных материалов, включая натуральный камень.

На выставке представлены произведения стеклянного искусства XIX — начала XX веков, а также работы советских и современных мастеров, таких как Владимир Мурахвер, Галина Антонова, Лейда Юрген и Андрей Криволапов.

Архитектура и современность

Заключительный раздел выставки включает более 50 работ современного художника, известного под псевдонимом 0331с. Его творения размещены в пространстве Минералогического кабинета графа Александра Строганова, знаменитого коллекционера минералов.

Кристаллы, найденные автором в городской среде, предстают как артефакты современности. Систематизированная коллекция минералов XVIII века противопоставляется «алхимической» работе современного художника, который превращает прикосновение к камню в художественный жест.

Творческий диалог

Выставка «Стекло и камень» приглашает зрителей к диалогу о ремесле, искусстве и о том, как современный художник передаёт природные свойства и историю материалов через новые выразительные образы.

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Сентябрь
Октябрь
13 августа четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 августа пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 августа суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 августа воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 августа понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 августа вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 августа среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 августа четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 августа пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 августа суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 августа воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 августа понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 августа вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 августа среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 августа четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 августа пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 августа суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 августа воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 августа понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17

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