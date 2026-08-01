Выставка «Стекло и камень» в Строгановском дворце

Русский музей вновь открывает двери Строгановского дворца — архитектурного шедевра XVIII века в центре Санкт-Петербурга, где прекрасно сочетаются пышность барокко и изящество классицизма. При поддержке Группы Магнезит и Фонда «Собрание» здесь будет представлена новая выставка «Стекло и камень».

Геология и искусство

В центре экспозиции находится уникальное созвучие геологии и художественной практики. Первоначальный раздел выставки включает коллекцию природных минералов, предоставленных Группой Магнезит. Эти экспонаты не только демонстрируют богатство литосферы, но также выступают в роли «архетипов» форм, цвета и фактуры.

Среди представленных минералов можно увидеть яшму, офиокальцит, сланец, сидерит, магнезит и диабаз, а также плавленый периклаз, полученный искусственным методом. Вместе с камнями экспонируется более 30 произведений художественного стекла из собрания Русского музея.

Очарование стекла

Стекло — один из самых волшебных искусственных материалов, известный своей прозрачностью, блеском и звуком. За века своего существования оно сохраняет удивительные способности к перевоплощению. Путём изменения состава или добавления различных металлов, мастера достигают широкой цветовой палитры. Разнообразие приёмов обработки позволяет имитировать фактуру и игру света самых разных природных материалов, включая натуральный камень.

На выставке представлены произведения стеклянного искусства XIX — начала XX веков, а также работы советских и современных мастеров, таких как Владимир Мурахвер, Галина Антонова, Лейда Юрген и Андрей Криволапов.

Архитектура и современность

Заключительный раздел выставки включает более 50 работ современного художника, известного под псевдонимом 0331с. Его творения размещены в пространстве Минералогического кабинета графа Александра Строганова, знаменитого коллекционера минералов.

Кристаллы, найденные автором в городской среде, предстают как артефакты современности. Систематизированная коллекция минералов XVIII века противопоставляется «алхимической» работе современного художника, который превращает прикосновение к камню в художественный жест.

Творческий диалог

Выставка «Стекло и камень» приглашает зрителей к диалогу о ремесле, искусстве и о том, как современный художник передаёт природные свойства и историю материалов через новые выразительные образы.