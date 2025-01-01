Стефания Поспехина (скрипка), Жуй Мин (фортепиано)

Музыкальный вечер с Стефанией Поспехиной и Жуй Мин в Зарядье

Ярчайшие представители молодого поколения музыкантов, Стефания Поспехина (скрипка) и Жуй Мин (фортепиано), приглашают вас на уникальный концерт, который охватит почти два века развития скрипичной музыки. В программе прозвучат произведения великих композиторов, каждое из которых привнесло что-то особенное в музыкальную историю.

Легенда о «Дьявольских трелях»

Концерт откроет знаменитая соната Джузеппе Тартини — «Дьявольские трели». Эта соната стала символом виртуозности и мастерства, а вокруг нее существует интересная легенда. По словам композитора, однажды ночью ему приснился сон, в котором он продал душу дьяволу. В этом сне дьявол исполнил на скрипке такую музыку, что Тартини был поражен её красотой. Многие музыканты и критики по сей день обсуждают глубину и сложность этой работы.

Эдвард Григ и его творческое наследие

Эдвард Григ представит свою третью сонату для скрипки и фортепиано, написанную в 1886 году. Это произведение стало последним камерно-инструментальным творением композитора и вошло в число самых любимых скрипичных сонат. В нем соединяются романтическая страсть и динамичное развитие, а вторая часть вызывает светлые созерцательные настроения.

Драматизм Сезара Франка

Единственная скрипичная соната Сезара Франка, написанная в том же 1886 году, была посвящена выдающемуся скрипачу Эжену Изаи. Драматизм первых трех частей контрастирует с радостным финалом, который завершается праздничной кодой.

Миниатюры Клода Дебюсси

В программе также прозвучат две миниатюры Клода Дебюсси: «Девушка с волосами цвета льна» и «Медленный вальс», которые будут исполнены в переложении для скрипки и фортепиано. Эти произведения отражают уникальный стиль Дебюсси и его способность передавать эмоции через музыку.

Программа концерта

Обратите внимание, что программа может изменяться. Вот основные произведения, которые вы услышите:

I отделение: Тартини: Соната «Дьявольские трели» соль минор Григ: Соната для скрипки и фортепиано № 3 до минор, op. 45

II отделение: Дебюсси: Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна» Дебюсси: «Медленный вальс» Франк: Соната для скрипки и фортепиано ля мажор, FWV 8



Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении талантливых музыкантов!