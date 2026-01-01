Пластическая драма «Стая» от творческого объединения «Спика»

Проект «Театрально! Омск» представляет зрителям уникальную пластическую драму «Стая». В этом спектакле мы сталкиваемся с абсурдными реалиями мира, где искусство стало глянцевым продуктом, а творчество подвержено алгоритмам.

Искусство и свобода

Главные герои — маленькая Стая, вольные художники и «неудобные» творцы, которые не знают, что такое ошейник. Их искусство возникает из боли и искренности. В то время как вокруг царит комфорт и безопасность, возникает вопрос: где заканчивается коммерция и начинается настоящее искусство? Что выберешь ты: сытую цепь коммерческого успеха или пугающую, но истинную свободу Оврага?

Темы спектакля

Спектакль «Стая» — это размышления о дружбе и одиночестве, верности и предательстве, а также о любви и надежде. Вольные псы — олицетворение андеграунда, который не вписывается в привычные рамки, и их борьба за сохранение собственного голоса становится центральной темой этой драмы.

Актерский состав и творческая команда

Зрители смогут увидеть харизматичных актеров в фееричных ролях:

Данила Аннамурадов

Руслан Сницаренко

Сергей Святец

Софья Потапова

Александра Лавренова

Анна Хан-Тун-Гви

Мария Погуляева

Кристина Битюцкая

Валерия Иванова

Дарья Балашова

Мария Кот

Вероника Ковина

Режиссерами-постановщиками являются Александра Лавренова и Софья Потапова. Музыку для спектакля написали композиторы и саунд-дизайнеры Felice Rivarez и Александр Наделяев.

Приглашаем всех ценителей театрального искусства на этот необычный спектакль, который поднимет важные вопросы о природе искусства и человеческих отношений.