СТАЯ ПУЛ ТУР

Открываем уральский сезон летних ночных вечеринок с бассейном! Первая вечеринка в Екатеринбурге — это часть масштабного тура Стая Пул '26. Приготовьтесь к восемь часов теплой атмосферы и уникальному отдыху в фестивальном формате на огромной площадке Cuba Beach Club.
POOL STAGE: SECRET GUESTS, KLOPOTA, CHEROCKY, KLEN, SIXPHRASES, GULIDIC, DIEROUZZE, DANNY G, BARRY, MILCHES, 2PERSONALITY
ELECTRO STAGE: SALAME, YUNPRONTO, CLOUD, VVYES, DROPKILLERZ
2K17 STAGE: KSUSHANORTHERN, WOOZIESHOOTER, YOUNGSPIRIT, STEFF, NION, NUNCHI
Лайн-ап может обновляться до самой вечеринки, ожидайте новые анонсы в скором времени!
Встречаемся 6 июня с 22:00 до 6:00! Полный адрес: Большой Конный полуостров, 6. Вход строго 18+.