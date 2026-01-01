СТАЯ ПУЛ ТУР
18+
О концерте

Стая Пул 2026: Летняя вечеринка в Екатеринбурге

Открываем уральский сезон летних ночных вечеринок с бассейном! Первая вечеринка в Екатеринбурге — это часть масштабного тура Стая Пул '26. Приготовьтесь к восемь часов теплой атмосферы и уникальному отдыху в фестивальном формате на огромной площадке Cuba Beach Club.

Музыка

  • Популярные артисты, специальные гости и диджеи со всей России.
  • Три разноформатные сцены, созданные с нуля: каждая сцена — это отдельный клуб со своим музыкальным вайбом.
  • Шоу-перформанс от нашей команды.
  • Визуальное и звуковое шоу на каждой сцене.

Площадка

  • Тёплый бассейн с подогревом.
  • Пять баров и ресторан.
  • Созданные с нуля фото- и тематические зоны.
  • Интерактивные зоны и летний маркет.
  • VIP-зона с отдельным баром и лаундж-зоной.
  • GOLD-зона с отдельной раздевалкой и камерой хранения.

Лайн-ап

POOL STAGE: SECRET GUESTS, KLOPOTA, CHEROCKY, KLEN, SIXPHRASES, GULIDIC, DIEROUZZE, DANNY G, BARRY, MILCHES, 2PERSONALITY

ELECTRO STAGE: SALAME, YUNPRONTO, CLOUD, VVYES, DROPKILLERZ

2K17 STAGE: KSUSHANORTHERN, WOOZIESHOOTER, YOUNGSPIRIT, STEFF, NION, NUNCHI

Лайн-ап может обновляться до самой вечеринки, ожидайте новые анонсы в скором времени!

Встречаемся 6 июня с 22:00 до 6:00! Полный адрес: Большой Конный полуостров, 6. Вход строго 18+.

В других городах
Июнь
6 июня суббота
21:00
Cuba Beach Club Екатеринбург, Б.Конный полуостров, 6

