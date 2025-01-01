Спектакль Ставангер

Куда податься за лучшей жизнью?

Куда податься за лучшей жизнью? Карьера не радует — работа в журнале, но автор внештатный. Семья? Муж Андрей. Дети? Нет их и вряд ли появятся. Любовь? О чем вы? Все это оставляет ощущение незавершенности. И вот появляется парень из Норвегии. Да, сайт знакомств. Зачем — при живом муже-то? И почему вообще? Что делать ей, без детей, любви, карьеры?

Новые чувства и решительные шаги

Учитель из города Ставангер говорит, что влюблен. Фото, переписка, разговоры по видео — всё закрутилось. И вот уже в паспорте норвежская виза. Надо ехать. Ирина решает поехать к Одду. Что будет дальше? Кто знает. В статусе в соцсети это можно было бы выразить как «всё сложно».

О чем спектакль

Спектакль рассказывает о поисках любви и себя. О том, что можно попытаться убежать от проблем здесь, но окажется, что проблемы встретят тебя и там. Какие проблемы окажутся лучше? И вообще, возможно ли убежать от самой себя? Да и нужно ли?