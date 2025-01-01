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Ставангер
Билеты от 2000₽
Киноафиша Ставангер

Спектакль Ставангер

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Куда податься за лучшей жизнью?

Куда податься за лучшей жизнью? Карьера не радует — работа в журнале, но автор внештатный. Семья? Муж Андрей. Дети? Нет их и вряд ли появятся. Любовь? О чем вы? Все это оставляет ощущение незавершенности. И вот появляется парень из Норвегии. Да, сайт знакомств. Зачем — при живом муже-то? И почему вообще? Что делать ей, без детей, любви, карьеры?

Новые чувства и решительные шаги

Учитель из города Ставангер говорит, что влюблен. Фото, переписка, разговоры по видео — всё закрутилось. И вот уже в паспорте норвежская виза. Надо ехать. Ирина решает поехать к Одду. Что будет дальше? Кто знает. В статусе в соцсети это можно было бы выразить как «всё сложно».

О чем спектакль

Спектакль рассказывает о поисках любви и себя. О том, что можно попытаться убежать от проблем здесь, но окажется, что проблемы встретят тебя и там. Какие проблемы окажутся лучше? И вообще, возможно ли убежать от самой себя? Да и нужно ли?

Режиссер
Вера Дровеникова
В ролях
Вера Дровеникова
Андрей Кондратьев
Иван Федотов
Полина Северная

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 2000 ₽

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