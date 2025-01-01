Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Status 4:0
Киноафиша Status 4:0

Status 4:0

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Уникальный концерт в «Kultura Concert Hall»

20 сентября в 19:00 Волгоград готовится к настоящему музыкальному событию! Наш земляк Костя Status представляет свой новый альбом и отмечает день рождения в формате богемной вечеринки в стиле Хип-Хоп Джаз.

Программа вечера

На концерте ожидается живой хип-хоп и эмоциональная авторская музыка. Вы сможете насладиться выступлениями следующих специальных гостей:

  • Словетский – легендарный рэп-артист с неповторимым стилем, одна из главных фигур российского рэпа.
  • Эдик Южный – глава лейбла «DOMА», автор хитового альбома с глубокими текстами.
  • Кот Балу – известный казахстанский артист с множеством успешных сольных работ и коллабораций с такими исполнителями, как Словетский и Santiz.
  • Isupov – современный артист с миллионной аудиторией и бархатным голосом.

Meet & Greet

Кроме того, планируется специальный сегмент Meet & Greet, где вы сможете сделать фото с артистами. Обратите внимание, что это не дает права на вход на концерт, и входной билет необходимо приобрести отдельно.

Условия посещения

Депозит составит 1000 рублей с человека и оплачивается на месте. Билеты уже в продаже!

Дополнительные услуги

На площадке будет работать бар, кухня и другие удобства для гостей. Обратите внимание, что на территории концертного холла «Культура» действует пропускной режим. Для входа нужно будет отсканировать QR-код на Карте гостя. 

Фейсконтроль и предзаказ

На входе будет действовать фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидание доставки заказа может составлять до одного часа.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события!

Купить билет на концерт Status 4:0

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
20 сентября суббота
19:00
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
от 1680 ₽

В ближайшие дни

БелФест тур + ЛайкТаймФест
6+
Поп
БелФест тур + ЛайкТаймФест
25 октября в 16:00 Kultura
от 800 ₽
18+
Поп
Линда
7 февраля в 20:00 Kultura
от 2520 ₽
Ярослав Сумишевский
12+
Поп Эстрада
Ярослав Сумишевский
16 ноября в 19:00 Дом офицеров
от 1800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше