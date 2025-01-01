Status 4:0

20 сентября в 19:00 Волгоград готовится к настоящему музыкальному событию! Наш земляк Костя Status представляет свой новый альбом и отмечает день рождения в формате богемной вечеринки в стиле Хип-Хоп Джаз.
На концерте ожидается живой хип-хоп и эмоциональная авторская музыка. Вы сможете насладиться выступлениями следующих специальных гостей:
Кроме того, планируется специальный сегмент Meet & Greet, где вы сможете сделать фото с артистами. Обратите внимание, что это не дает права на вход на концерт, и входной билет необходимо приобрести отдельно.
Депозит составит 1000 рублей с человека и оплачивается на месте. Билеты уже в продаже!
На площадке будет работать бар, кухня и другие удобства для гостей. Обратите внимание, что на территории концертного холла «Культура» действует пропускной режим. Для входа нужно будет отсканировать QR-код на Карте гостя.
На входе будет действовать фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидание доставки заказа может составлять до одного часа.
Не упустите шанс стать частью этого уникального события!