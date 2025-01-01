Status 4:0

Уникальный концерт в «Kultura Concert Hall»

20 сентября в 19:00 Волгоград готовится к настоящему музыкальному событию! Наш земляк Костя Status представляет свой новый альбом и отмечает день рождения в формате богемной вечеринки в стиле Хип-Хоп Джаз.

Программа вечера

На концерте ожидается живой хип-хоп и эмоциональная авторская музыка. Вы сможете насладиться выступлениями следующих специальных гостей:

Словетский – легендарный рэп-артист с неповторимым стилем, одна из главных фигур российского рэпа.

– легендарный рэп-артист с неповторимым стилем, одна из главных фигур российского рэпа. Эдик Южный – глава лейбла «DOMА», автор хитового альбома с глубокими текстами.

– глава лейбла «DOMА», автор хитового альбома с глубокими текстами. Кот Балу – известный казахстанский артист с множеством успешных сольных работ и коллабораций с такими исполнителями, как Словетский и Santiz.

– известный казахстанский артист с множеством успешных сольных работ и коллабораций с такими исполнителями, как Словетский и Santiz. Isupov – современный артист с миллионной аудиторией и бархатным голосом.

Meet & Greet

Кроме того, планируется специальный сегмент Meet & Greet, где вы сможете сделать фото с артистами. Обратите внимание, что это не дает права на вход на концерт, и входной билет необходимо приобрести отдельно.

Условия посещения

Депозит составит 1000 рублей с человека и оплачивается на месте. Билеты уже в продаже!

Дополнительные услуги

На площадке будет работать бар, кухня и другие удобства для гостей. Обратите внимание, что на территории концертного холла «Культура» действует пропускной режим. Для входа нужно будет отсканировать QR-код на Карте гостя.

Фейсконтроль и предзаказ

На входе будет действовать фейсконтроль безопасности. Если вы приобрели место за столом, обязательно сделайте предзаказ, так как ожидание доставки заказа может составлять до одного часа.

Не упустите шанс стать частью этого уникального события!