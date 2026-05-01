Стас Ярушин и МузLoft Band

Уникальный музыкальный концерт Стаса Ярушина и МУЗLOFT BAND

Приготовьтесь к незабываемому шоу, которое состоится 29 мая! Стас Ярушин и его команда МУЗLOFT BAND представят концерт, отличающийся от привычных форматов. Здесь не будет подтанцовок и спецэффектов, ведь главный элемент их выступления — это живая химия со зрителем!

Живое взаимодействие и авторская музыка

На концерте вас ждет авторская музыка, живое исполнение и непринужденные разговоры с залом. Стас добавит в программу элементы Stand Up, что сделает атмосферу еще более «домашней». Даже если вы не знакомы с песнями, вы сможете подпевать и чувствовать волну живого звука — именно в этом и заключается магия живого мероприятия.

Разнообразие жанров

Концерт будет сочетать в себе элементы театра, лирики, рок-музыки и импровизации, так же как это происходит в популярном шоу МУЗLOFT. Подобные выпуски набрали более 500 миллионов просмотров на YouTube, и теперь это шоу создается вместе с вами!

Хиты и сюрпризы

В программе прозвучат нашумевшие хиты, такие как «День без тебя» и песня «UNCONFINED», которая была представлена на отборе на «Грэмми». Как говорит Стас: «На концерте вы и поплачете, и посмеетесь, и потанцуете, а где-то просто подумаете о жизни».

Не упустите шанс стать частью этого уникального музыкального события! Вас ждет вечер, полный эмоций и живого общения.