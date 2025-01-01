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Стас Ярушин и МузLoft Band
Киноафиша Стас Ярушин и МузLoft Band

Стас Ярушин и МузLoft Band

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкальный интерактивный концерт «Мне так хотелось» в питерском клубе Игоря Бутмана

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие – концерт Стаса Ярушина и МузLoft Band под названием «Мне так хотелось», который пройдет в клубе Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге. Этот талантливый шоумен, актер и телеведущий обещает вечер, полный энергии и ярких эмоций.

О концерте

«Мне так хотелось» – это не просто концерт, а интерактивное музыкальное путешествие, в котором зрители станут полноправными участниками шоу. Стас Ярушин известен своим умением создавать атмосферу веселья и задора, благодаря чему каждый зритель сможет почувствовать себя частью этого увлекательного события.

О Стасе Ярушине

Стас Ярушин – яркая личность на российском телевидении и в театре. Его харизма и талант не оставляют равнодушными ни зрителей, ни критиков. Ярушин активно участвует в различных проектах и всегда стремится удивить публику новыми идеями и формами представления.

Где и когда

Концерт состоится в уютном клубе Игоря Бутмана, известном своей атмосферой и качественным звуком. Убедитесь, что вы не пропустите это событие, ведь количество мест ограничено!

Заключение

Не упустите шанс провести вечер в компании Стаса Ярушина и МузLoft Band! Приготовьтесь к незабываемым впечатлениям и множеству приятных сюрпризов.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 сентября
Джаз-клуб Игоря Бутмана в Санкт-Петербурге Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 7
19:00 от 2500 ₽ 21:30 от 2500 ₽

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