Стас Ярушин и Музloft Band. Большой сольный концерт

Стас Ярушин и Музloft Band: новая программа «Мне так хотелось»

Московский театр приглашает вас на особое событие! Стас Ярушин и музыканты из Музloft Band представят новую программу «Мне так хотелось». Это будет не просто концерт, а настоящее погружение в атмосферу живой авторской музыки.

Живое взаимодействие с залом

Формат выступления предполагает близкое общение с аудиторией. Зрителей ждет часть любимых песен, новые композиции и море эмоций. Стас Ярушин уверяет, что их шоу может обойтись без фейерверков и сложной хореографии. «Мы — банда искренних профиков! Люди устали от глянца. Дайте им душевность, человечность и простоту», — говорит артист.

Для новых и постоянных зрителей

В этом году команда подготовила много нового. Тех, кто уже был на концертах, ждет множество сюрпризов. А тем, кто только собирается впервые посетить выступление, стоит знать: вы не пожалеете!

Организатор

Выступление организует компания «Шадан медиа». Подробности можно узнать на официальных ресурсах.