Стас Ярушин & Музloft Band
Билеты от 3000₽
6+
Возраст 6+
Билеты от 3000₽

О концерте

Концерт Стаса Ярушина и Muzloft Band в Санкт-Петербурге

Талантливый шоумен, актер и телеведущий Стас Ярушин вместе с Muzloft Band представят свою новую концертную программу «Мне так хотелось». Это не просто концерт, а настоящая встреча с музыкальным искусством.

На мероприятии звучат авторские песни, которые перед каждым исполнением сопровождаются рассказом о том, как они были написаны. Такой подход обогащает восприятие и делает каждое произведение ближе и понятнее.

Эмоции и атмосфера

Зрители смогут насладиться тонким музыкальным единением артиста и музыкантов на сцене. Эмоциональная динамика, логично расставленные паузы и искрометный юмор создают уникальную атмосферу, где каждый может почувствовать себя частью музыкального мира Стаса.

Интерактив и оригинальность

Стас Ярушин известен своей неиссякаемой энергией и умением импровизировать. В программе есть оригинальные находки в пластике движений, которые добавляют ярких красок в каждое выступление. Интерактив и музыка будут на высшем уровне, что сделает вечер незабываемым.

Приходите на концерт, чтобы окунуться в мир музыкальных эмоций и наслаждаться живым исполнением!

Станислав Ярушин
Станислав Ярушин

Март
28 марта суббота
19:30
Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке Москва, В.Радищевская, 21, ресторан «Стейкс»
от 3000 ₽

