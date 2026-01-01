Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Стас Старовойтов
Киноафиша Стас Старовойтов

Стас Старовойтов

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный концерт Стаса Старовойтова

Приглашаем вас на уникальный концерт Стаса Старовойтова — яркой звезды стендапа на ТНТ, актёра и рок-стара. Это мероприятие обещает стать настоящим событием в мире театра и комедии.

Творчество и успех

Стас Старовойтов уже добился значительных успехов в комедийной сфере, участвуя в разнообразных шоу и проектах, которые завоевали сердца зрителей. Его уникальный стиль и умение взаимодействовать с публикой делают каждый его выступление запоминающимся.

Что ожидать на концерте

На сольном концерте Стас представит новые шутки, которые основаны на его жизненном опыте и наблюдениях. Артист откроет перед зрителями свою настоящую личность, делая акцент на остроумии и эмоциональности.

Не пропустите!

Если вы хотите провести вечер в отличной компании и зарядиться позитивом, приходите на концерт Стаса Старовойтова. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события!

Подборки
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России

Купить билет на концерт Стас Старовойтов

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
15 ноября воскресенье
18:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
от 2300 ₽
16 ноября понедельник
20:00
КК им. Маяковского Новосибирск, Красный просп., 15
от 2500 ₽
24 ноября вторник
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 2300 ₽
26 ноября четверг
19:00
Самарский дом офицеров Самара, Шостаковича, 7
от 2300 ₽

Фотографии

Стас Старовойтов Стас Старовойтов

В ближайшие дни

Лето - это маленькая жизнь
12+
Классическая музыка

Лето - это маленькая жизнь

25 июня в 19:00 Новосибирская филармония
Билеты
Pra(Killa'Gramm)
16+
Хип-хоп

Pra(Killa'Gramm)

7 ноября в 20:00 Лофт-парк «Подземка»
от 2000 ₽
Sahalin
16+
Рок

Sahalin

31 октября в 19:00 Руки вверх!
от 1500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше