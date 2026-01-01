Оповещения от Киноафиши
Стас Старовойтов
Киноафиша Стас Старовойтов

Стас Старовойтов

18+
Возраст 18+

О концерте

Стас Старовойтов в КЗ «Афонтовский»

В КЗ «Афонтовский» на сцену выйдет стендап-комик и актёр Стас Старовойтов. Он стал известен как один из первых участников шоу «StandUp» на ТНТ и как автор сериала «Стас». Его творчество отличается оригинальным юмором и насыщенными комедийными номерами, что сделает вечер незабываемым для ценителей черного юмора.

О Стасе Старовойтове

Стас Старовойтов является пионером жанра стендап-комедии в России. Он снялся в более чем 100 выпусках шоу «StandUp» на ТНТ и отметил успех своим сольным концертом, также заказанным каналом. В 2021 году на ТНТ состоялась премьера его сериала «Стас». Все эти работы доступны для просмотра на онлайн-платформе «Premier».

Не упустите возможность насладиться живым выступлением талантливого комика — это шанс получить массу положительных эмоций и хорошего настроения!

Купить билет на концерт Стас Старовойтов

Март
13 марта пятница
19:00
Афонтовский Красноярск, Афонтовский пер., 7
от 1400 ₽

