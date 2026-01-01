Сольный концерт Стаса Старовойтова в Стендап Баре «Патрики»

Стендап Бар «Патрики» с радостью анонсирует сольный концерт Стаса Старовойтова — звезды стендапа на ТНТ, актёра, рок-стара и участника множества известных проектов и шоу.

Что ожидать от концерта?

Концерт обещает стать ярким событием для всех поклонников стендап-юмора. Стас Старовойтов известен своим остроумным и неподражаемым стилем, который не оставит равнодушным никого. Его выступления всегда полны смеха и иронии, что делает их любимыми для зрителей.

Организация мероприятия

Сбор гостей начнется за 30 минут до начала программы. Важно обратить внимание, что входные билеты не привязаны к определенному столику или месту. Однако менеджеры зала с удовольствием разместят вас в порядке очереди, чтобы создать комфортные условия для каждого посетителя.

Если вы планируете прийти в компании, рекомендуем приобретать билеты одним заказом. Это позволит удобно расположиться за одним столом и насладиться концертом в компании друзей.

Не упустите возможность увидеть Стаса Старовойтова в живую и получить заряд позитивных эмоций!