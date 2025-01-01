Меню
О концерте/спектакле

Сольный концерт Стаса Старовойтова в Stand Up Store Moscow

Приглашаем вас на неповторимый сольный концерт известного комика Стаса Старовойтова! Это будет уникальное шоу, полное искрометного юмора и неподражаемого обаяния артиста, который уже завоевал сердца зрителей по всей стране.

О концерте

Стас Старовойтов — не просто комик, это настоящий мастер своего дела. Его выступления отличаются оригинальным подходом к комедии и острым наблюдением за жизнью вокруг. Не упустите возможность увидеть его вживую, ведь каждый концерт — это совершенно уникальный опыт.

Почему стоит посетить?

  • Уникальный стиль: Стас смешивает элементы стендапа и театра, создавая особую атмосферу.
  • Обаяние: Его энергия и харизма делают каждое выступление незабываемым.
  • Актуальность: Новые шутки и темы, которые волнуют зрителей сегодня.

Место проведения

Концерт состоится в уютном Stand Up Store Moscow, который известен своей поддержкой молодых и талантливых артистов. Здесь царит теплая атмосфера, где зрители могут насладиться вечерним шоу с комфортом.

Не пропустите!

Заботьтесь о хороших впечатлениях — приходите за порцией смеха и позитива! Это идеальная возможность отвлечься от повседневной рутины и зарядиться положительными эмоциями.

Купить билет на концерт

10 сентября
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
21:30 от 2500 ₽

Стас Старовойтов

