Стас Старовойтов. Стендап-концерт

Стас Старовойтов с концертом в Санкт-Петербурге

Российский стендап-комик и актер Стас Старовойтов представит свой новый стендап-концерт, который обещает стать настоящим событием в мире комедии. Зрители смогут насладиться юмором, рожденным из жизни, остроумными шутками и наблюдениями о повседневности.

Краткая биография

Стас Старовойтов родился 11 октября 1982 года в селе Бакчар Томской области. По знаку зодиака он Весы, а по китайскому календарю — Собака. Комедийну карьеру Стас начал в 2001 году, выступая в составе клуба КВН «Полигон» при Томском Политехническом Университете. Его дебют в комедии оказался настолько удачным, что он покинул университет после второго курса, променяв будущее электроэнергетика на возможность делать зрителей счастливыми.

Успех на телевидении

Стас стал одним из участников «золотого состава» шоу «StandUp» на ТНТ, что обеспечило ему широчайшую известность. Его талант и харизма быстро покорили зрителей, и сегодня он является одним из самых популярных комиков в стране.

Что ожидать на концерте

Вечер, посвященный стендапу, будет насыщенным: живая реакция публики, новые шутки и классические номера Стаса. Этот концерт идеально подойдет для тех, кто хочет отвлечься от повседневной суеты и посмеяться от души.

Не упустите возможность увидеть Стаса Старовойтова в действии – ждём вас на его стендап-концерте!