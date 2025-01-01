Стас Старовойтов. Проверочный концерт

В своей новой программе Стас обещает по-настоящему взорвать зал искренним и остроумным юмором, который давно завоевал любовь зрителей. Его яркие и неподражаемые выступления оставляют неизгладимое впечатление, заставляя смеяться и задумываться одновременно.
Место проведения: Большевик Лофт
Событие состоится в Большевик Лофт, где вас ждёт стильная атмосфера, комфорт и отличное настроение. Зал, в котором будет царить отличная энергетика, станет идеальной площадкой для нового шоу Стаса Старовойтова.
Меню и атмосфера
Гостям будет предложено разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Также для удобства гостей предоставляется бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить за 30 минут до начала мероприятия.
Подготовьтесь к незабываемому вечеру
Сбор гостей начнется за час до начала программы — это отличное время, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться положительными эмоциями перед выступлением Стаса Старовойтова.