Стас Старовойтов. Проверочный концерт

Стендап-комик, музыкант и актёр, резидент проекта «StandUp на ТНТ», заслуженная легенда в мире комедийного жанра

В своей новой программе Стас обещает по-настоящему взорвать зал искренним и остроумным юмором, который давно завоевал любовь зрителей. Его яркие и неподражаемые выступления оставляют неизгладимое впечатление, заставляя смеяться и задумываться одновременно.

Место проведения: Большевик Лофт

Событие состоится в Большевик Лофт, где вас ждёт стильная атмосфера, комфорт и отличное настроение. Зал, в котором будет царить отличная энергетика, станет идеальной площадкой для нового шоу Стаса Старовойтова.

Меню и атмосфера

Гостям будет предложено разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Также для удобства гостей предоставляется бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить за 30 минут до начала мероприятия.

Подготовьтесь к незабываемому вечеру

Сбор гостей начнется за час до начала программы — это отличное время, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться положительными эмоциями перед выступлением Стаса Старовойтова.