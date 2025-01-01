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Стас Старовойтов. Проверочный концерт
Билеты от 1500₽
Киноафиша Стас Старовойтов. Проверочный концерт

Стас Старовойтов. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Стендап-комик, музыкант и актёр, резидент проекта «StandUp на ТНТ», заслуженная легенда в мире комедийного жанра

В своей новой программе Стас обещает по-настоящему взорвать зал искренним и остроумным юмором, который давно завоевал любовь зрителей. Его яркие и неподражаемые выступления оставляют неизгладимое впечатление, заставляя смеяться и задумываться одновременно.

Место проведения: Большевик Лофт
Событие состоится в Большевик Лофт, где вас ждёт стильная атмосфера, комфорт и отличное настроение. Зал, в котором будет царить отличная энергетика, станет идеальной площадкой для нового шоу Стаса Старовойтова.

Меню и атмосфера
Гостям будет предложено разнообразное меню европейской и русской кухни с авторской подачей. Также для удобства гостей предоставляется бесплатная парковка. Чтобы избежать задержек по заказам, рекомендуем приходить за 30 минут до начала мероприятия.

Подготовьтесь к незабываемому вечеру
Сбор гостей начнется за час до начала программы — это отличное время, чтобы насладиться атмосферой мероприятия, пообщаться с друзьями и зарядиться положительными эмоциями перед выступлением Стаса Старовойтова.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 августа
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Стас Старовойтов. Проверочный концерт

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