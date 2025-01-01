Меню
Стас Старовойтов. Проверочный концерт
Билеты от 2000₽
Стас Старовойтов. Проверочный концерт

Стас Старовойтов. Проверочный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Сольный проверочный концерт Стаса Старовойтова

Погрузитесь в уникальную атмосферу музыкального искусства на сольном проверочном концерте Стаса Старовойтова. Этот талантливый музыкант и вокалист, известный своим неповторимым стилем, приглашает вас на вечер, который оставит незабываемое впечатление.

Что ожидать?

Концерт станет возможностью услышать как уже полюбившиеся хиты, так и новые композиции, которые Стас представит публике впервые. Не упустите шанс стать свидетелем творческого роста артиста и насладиться его харизмой в живом исполнении.

Интересные факты

  • Стас Старовойтов активно участвует в благотворительных проектах, что делает каждый его концерт не только музыкальным событием, но и хорошим делом.
  • Музыка Стаса сочетает в себе разные жанры — от попа до фолка, что обеспечивает разнообразие и насыщенность его выступлений.
  • В прошлом он уже выступал на крупных сценах и фестивалях, где завоевал сердца множества поклонников.

Приходите!

Не пропустите возможность увидеть талантливого исполнителя вживую. Выберите лучшее место и готовьтесь к ярким эмоциям и запоминающимся мелодиям.

Купить билет на концерт Стас Старовойтов. Проверочный концерт

Помощь с билетами
Октябрь
20 октября понедельник
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
от 2000 ₽

Фотографии

Стас Старовойтов. Проверочный концерт Стас Старовойтов. Проверочный концерт

