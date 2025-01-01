Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Стас Старовойтов. Проверка материала
Билеты от 1200₽
Киноафиша Стас Старовойтов. Проверка материала

Стас Старовойтов. Проверка материала

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Стас Старовойтов: стендап о семье и отношениях

Приглашаем вас на уникальное шоу с участием Стаса Старовойтова — одного из пионеров жанра стендап в России. Стас стал известен благодаря своим ярким и остроумным монологам на темы семьи и отношений, которые затрагивают самые актуальные вопросы современности.

Кто такой Стас Старовойтов?

Стас Старовойтов — участник популярного шоу «StandUp» на ТНТ, где он покоряет зрителей своим юмором и искренностью. Его монологи вызывают не только смех, но и глубокие размышления о жизни, о семейных ценностях и отношениях между людьми.

Что ожидать от шоу?

На выступлении Стаса вы сможете насладиться новыми шутками и историями, которые заставят вас смеяться до слез. Его стиль отличается легкостью и доступностью, что делает каждое выступление особенным и запоминающимся.

Интересные факты

  • Стас Старовойтов — один из первых стендап-комиков в России, который смог завоевать популярность на телевидении.
  • Он активно выступает не только на сцене, но и проводит мастер-классы по стендапу для начинающих комиков.
  • Стас часто затрагивает темы, близкие каждому из нас, что делает его монологи особенно актуальными.

Не упустите возможность увидеть Стаса Старовойтова вживую и насладиться его уникальным стилем юмора. Билеты на шоу уже в продаже!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
16 августа
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
21:30 от 1200 ₽

В ближайшие дни

Леван Ломидзе & Blues Cousins
18+
Блюз
Леван Ломидзе & Blues Cousins
6 декабря в 21:00 Ритм-блюз
от 1000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
24 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
18+
Юмор Джаз
StandUp & Action (Cтендап + Джаз концерт)
26 июля в 19:00 StandUp & Action
от 890 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше