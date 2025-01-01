Меню
Стас Старовойтов. Дико извиняюсь
Стас Старовойтов. Дико извиняюсь

Стас Старовойтов. Дико извиняюсь

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стас Старовойтов с новой программой «ДИКО извиняюсь»

Приготовьтесь к незабываемой вечеринке смеха! Стас Старовойтов, «пионер» и легенда отечественного стендапа, представит своё новое сольное выступление под названием «ДИКО извиняюсь». Это уникальная возможность увидеть главного героя знаменитого сериала «Стас» на ТНТ, а также актёра, сыгравшего ключевую роль в фильме «Батя».

Стас Старовойтов завоевал любовь зрителей благодаря своему искромётному юмору и неповторимому стилю. В этот раз он подготовил специальную программу, где собрал самые интересные и актуальные темы, переплетая их с личными историями и наблюдениями из жизни.

Где и когда?

Выступление пройдет в Standup Bar Krasnodar. Это заведение стало излюбленным местом для многих любителей стендапа, предлагая атмосферу уюта и веселья.

Что ожидать от шоу?

Стас готов подарить зрителям часовой коктейль из шуток, искреннего общения и вдохновения. Убедитесь, что у вас хорошее настроение, потому что этот вечер будет полон смеха и положительных эмоций!

Не пропустите!

Если вы хотите зарядиться позитивом и насладиться выступлением настоящего мастера комедии, приходите на шоу Стаса Старовойтова. Не упустите шанс стать частью этого яркого события!

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 13 сентября
Standup Bar Krasnodar Краснодар, Красная, 118
20:00 от 2500 ₽

Фотографии

Стас Старовойтов. Дико извиняюсь Стас Старовойтов. Дико извиняюсь

