Стас Пьеха. Юбилей для любимых
Билеты от 3500₽
Киноафиша Стас Пьеха. Юбилей для любимых

Стас Пьеха. Юбилей для любимых

12+
Возраст 12+
Билеты от 3500₽

О концерте

Трогательный концерт Стаса Пьехи в Международный женский день

8 марта 2026 года Стас Пьеха приглашает вас на самый красивый праздник весны — большой сольный концерт в Московском международном Доме музыки. Это мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, станет настоящим музыкальным событием для всех любителей прекрасного.

Две встречи в один день

Концерт пройдет в два сеанса — в 14:00 и 19:00. Зрители смогут насладиться великолепным исполнением лучших произведений артиста, сопровождённых симфоническим оркестром. В программе прозвучат золотые хиты, полюбившиеся публике, а также новые песни, наполненные свежим звучанием и искренними эмоциями.

Музыка о любви и надежде

Стас Пьеха известен своим уникальным тембром, харизмой и способностью создать музыкальный диалог со зрителями. Его концерты всегда посвящены самым важным и трогательным чувствам — любви, надежде, светлым эмоциям. В праздничной программе будут звучать такие популярные композиции, как «Она не твоя», «Думать о ней», «На ладони линия» и «Я с тобой». Не обойдется и без новых песен, которые Стас с душой готовит для своих поклонников.

Идеальный повод для подарка

Атмосфера весны, романтики и нежности станет главной темой вечера. 8 марта — отличный повод порадовать себя и своих близких. Концерт Стаса Пьехи в Доме музыки станет незабываемым подарком для женщин, ведь в этот день будут звучать только самые душевные и любимые песни.

Купить билет на концерт Стас Пьеха. Юбилей для любимых

Март
8 марта воскресенье
14:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 3500 ₽
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 3500 ₽

Фотографии

Стас Пьеха. Юбилей для любимых

