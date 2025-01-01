Меню
Стас Пьеха. Семья
Киноафиша Стас Пьеха. Семья

Стас Пьеха. Семья

6+
Возраст 6+

О концерте

Яркий вечер с Стасом Пьехой

Каждая песня Стаса Пьехи остаётся в сердцах слушателей. Этот харизматичный и талантливый артист уже много лет занимает особенное место на российской сцене. Он не следует модным трендам, предпочитая искренность и честность на сцене.

Философия артиста

Стас признаётся: «Мне повезло, что я артист не театра, а сцены, где я искренне выдаю самого себя. Я не люблю шаблоны и клише, которые больше напоминают притворство. Я всегда показываю себя самого, и, наверное, тем самым вызываю доверие у зрителя». Эти слова отражают подход исполнителя к своему творчеству.

Вечер, наполненный атмосферой

Зрителей ждёт яркий и неповторимый вечер. Стас Пьеха подарит всем ценителям настоящую музыку и позволит забыть о повседневной суете. Встреча с его прекрасным голосом обещает быть особенной, наполненной теплом и непринужденной дружеской атмосферой.

Исполнители
Стас Пьеха

Купить билет на концерт Стас Пьеха. Семья

Январь
Февраль
Март
2 января пятница
19:00
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
от 3500 ₽
8 февраля воскресенье
18:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 2500 ₽
28 марта суббота
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2000 ₽

Фотографии

Стас Пьеха. Семья

