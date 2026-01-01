Стас Обухов и «Случайные встречи»
Стас Обухов и «Случайные встречи»

Возраст 18+
О концерте

Авторский концерт Стаса Обухова в Ритм-блюз кафе

Стас Обухов, финалист шоу «Голос» и харизматичный солист театра «Градский Холл», приглашает вас на свой авторский концерт. Это мероприятие пройдет в легендарном «Ритм-н-блюзе». В программе концерта вы сможете услышать русскоязычные песни, написанные в соавторстве с поэтом Сергеем Молчаном.

Новая сторона Стаса Обухова

Зрителям, знакомым со Стасом по его джазовому англоязычному репертуару, будет интересно открыть его новую грань. Авторская музыка Стаса вдохновлена такими известными исполнителями, как Sting, Coldplay, A-ha и The Beatles. Это романтичные и красивые мелодии, в которых меланхолия переплетается со светом, а искренность — с силой и надеждой.

Знакомые мелодии и новые композиции

Конечно, в программе также будут динамичные композиции в жанрах блюз и рок. Слушатели смогут насладиться уже полюбившимися песнями, такими как «Новый день», «Листопад», «Лунное платье» и многими другими.

Приглашаем вас провести этот вечер в компании близких и друзей, наслаждаясь уникальной атмосферой и талантливым исполнением Стаса Обухова.

Июнь
23 июня вторник
20:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 2000 ₽

