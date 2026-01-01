Стас Обухов и «Случайные встречи»

Стас Обухов, финалист шоу «Голос» и харизматичный солист театра «Градский Холл», приглашает вас на свой авторский концерт. Это мероприятие пройдет в легендарном «Ритм-н-блюзе». В программе концерта вы сможете услышать русскоязычные песни, написанные в соавторстве с поэтом Сергеем Молчаном.
Зрителям, знакомым со Стасом по его джазовому англоязычному репертуару, будет интересно открыть его новую грань. Авторская музыка Стаса вдохновлена такими известными исполнителями, как Sting, Coldplay, A-ha и The Beatles. Это романтичные и красивые мелодии, в которых меланхолия переплетается со светом, а искренность — с силой и надеждой.
Конечно, в программе также будут динамичные композиции в жанрах блюз и рок. Слушатели смогут насладиться уже полюбившимися песнями, такими как «Новый день», «Листопад», «Лунное платье» и многими другими.
Приглашаем вас провести этот вечер в компании близких и друзей, наслаждаясь уникальной атмосферой и талантливым исполнением Стаса Обухова.