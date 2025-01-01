Меню
Стас Обухов. Большой авторский концерт
Дебютный сольный концерт Стаса Обухова в ЦИИ

Приглашаем вас на первый сольный авторский концерт талантливого артиста Стаса Обухова, который состоится в ЦИИ на Добрынинской. Этот вечер обещает стать значимым событием как для самого исполнителя, так и для зрителей.

Творческий отчет и откровение

Стас Обухов, известный по участию в шоу «Голос» и как один из самых харизматичных солистов театра, представит полностью авторскую русскоязычную программу. Это не просто концерт, а творческое откровение, в котором Стас поделится своими мыслями и эмоциями через музыку.

Новая музыка и вдохновение

Зрители, знакомые со Стасом по его джазовым импровизациям и англоязычному репертуару, увидят его с совершенно новой стороны. Его новая музыка, вдохновленная такими исполнителями как Sting, Coldplay, A-ha и The Beatles, порадует романтичными и мелодичными композициями. В ней меланхолия пересекается со светом, искренность — с силой и надеждой.

Уникальная атмосфера

Концерт пройдет в малом зале ЦИИ, что создаст атмосферу близости и доверия между артистом и аудиторией. Это будет большой личный разговор, где каждый сможет почувствовать тепло и непосредственность общения через музыку.

Гостевые артисты

В концерте также примут участие замечательные исполнители Иван Далматов и Елена Полевщикова, что добавит разнообразия и яркости в звучание вечера.

Не упустите возможность стать свидетелем этого важного события и разделить незабываемый вечер с артистом!

Ноябрь
22 ноября суббота
20:00
Градский-холл Москва, Коровий Вал, 3, стр. 1
