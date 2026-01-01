Оповещения от Киноафиши
Стас Михайлов
Стас Михайлов

6+
Возраст 6+

О концерте

Теплота и искренность: Концерт Стаса Михайлова

Приглашаем вас на концерт Стаса Михайлова, который состоится в уютной атмосфере театра. Артист, известный своими душевными дуэтами с Севиль и Люсей Чеботиной, соберет воедино почти три десятка своих лучших песен.

Программа вечера

В программе концерта звучат такие хиты, как «Знай» и «Она». Каждое выступление наполнено искренними эмоциями и теплотой, что делает каждую встречу со зрителями уникальной.

Для зрителей

Концерт станет настоящим праздником для поклонников эстрадной музыки и всех, кто ценит искренность в искусстве. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых композиции!

Купить билет на концерт Стас Михайлов

В других городах
Март
12 марта четверг
19:00
МТС Live Холл Воронеж Воронеж, пос. Солнечный, Парковая, 3, сити-парк «Град», 2 этаж
от 3500 ₽
15 марта воскресенье
19:00
G-Drive Арена Омск, Лукашевича, 35
от 2500 ₽
17 марта вторник
19:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18
от 3500 ₽

