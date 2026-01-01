Стас Михайлов

Теплота и искренность: Концерт Стаса Михайлова

Приглашаем вас на концерт Стаса Михайлова, который состоится в уютной атмосфере театра. Артист, известный своими душевными дуэтами с Севиль и Люсей Чеботиной, соберет воедино почти три десятка своих лучших песен.

Программа вечера

В программе концерта звучат такие хиты, как «Знай» и «Она». Каждое выступление наполнено искренними эмоциями и теплотой, что делает каждую встречу со зрителями уникальной.

Для зрителей

Концерт станет настоящим праздником для поклонников эстрадной музыки и всех, кто ценит искренность в искусстве. Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых композиции!