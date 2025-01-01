Меню
Старый Приятель
Билеты от 1700₽
Киноафиша Старый Приятель

Старый Приятель

0+
Возраст 0+
Билеты от 1700₽

О концерте/спектакле

Юбилейный концерт группы «Старый Приятель»

9 октября в МТ-баре состоится долгожданный концерт, посвященный 30-летию группы «Старый Приятель». Этот знаменитый коллектив, основанный в 1995 году, подарил нам такие хиты, как «Новый день календаря», «Московская любовь» и «Не плачь!», написанные талантливым Александром Зарецким.

История группы

За три десятилетия группа выпустила 10 полноценных альбомов, множество синглов и сборников, сотрудничала с именитыми артистами и создала клипы, которые завоевали сердца зрителей. Их музыка продолжает звучать на радиостанциях, а старые хиты всегда вызывают ностальгию и радость у поклонников.

Что ждать на концерте

В этот праздничный день зрителей ожидает незабываемое шоу. На сцене прозвучат как проверенные временем хиты, так и новые романтичные песни, которые уже успели завоевать популярность. Кроме этого, зрителей порадуют поздравления от именитых гостей и множество сюрпризов!

Атмосфера праздника

Концерт пройдет в центре Москвы на Новом Арбате, где вас ждет отличное звучание и зажигательная атмосфера. Не забудьте о танцах, подарках и традиционном запуске бумажных самолетиков – приходите с детьми и разделите этот радостный вечер с «Старым Приятелем»!

Приходите и встречайте новый день календаря вместе с любимыми артистами. Этот вечер в атмосфере романтики 90-х запомнится вам надолго!

9 октября
МТ Music Bar Москва, Н.Арбат, 15
20:00 от 1700 ₽

