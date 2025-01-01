Летний концерт группы «Старый Приятель» в Москве

6 августа группа «Старый Приятель» приглашает всех на свой летний концерт в сердце Москвы! Эта музыкальная команда, продолжатель мировых традиций мелодичной музыки, завоевала всенародную любовь и признание еще в 90-х годах XX века и продолжает свою творческую историю по сей день.

Музыка, не имеющая времени

Песни «Старого Приятеля» знакомы каждому. С первых аккордов зрители начинают подпевать, танцевать и аплодировать. Всеми любимые хиты, такие как «Московская любовь», «Новый День Календаря», «Не Плачь» и «Все, кого ты любила», находятся в постоянной ротации на популярных радиостанциях, соседствуя с новыми произведениями группы.

Не пропустите уникальную атмосферу!

Не упустите шанс погрузиться в ностальгическую атмосферу живой мелодичной музыки в одном из Арбатских переулков! Этот концерт обещает подарить яркие воспоминания, которые останутся с вами надолго.

Сюрприз в честь Дня рождения

В этот вечер каждого гостя ждет приятный сюрприз в честь Дня рождения директора группы. Приходите и наслаждайтесь уникальным музыкальным событием!