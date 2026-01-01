Старый Приятель. День рождения Антона Басова

Старый приятель: музыка, которая объединяет поколения

Группа «Старый Приятель» — это продолжатели мировых музыкальных традиций мелодичной музыки. Коллектив, завоевавший всенародную любовь и признание еще в 90-х годах XX века, продолжает творить и радовать своих поклонников. Их песни становятся знакомыми с первых аккордов: зрители и слушатели начинают подпевать, танцевать и аплодировать.

С 2021 года, после ухода из жизни автора и основателя группы, композитора и музыканта Александра Зарецкого, основным сонграйтером стал Антон Басов, художественный руководитель, солист и гитарист, ранее являвшийся соавтором А. Зарецкого.

В активе группы — 10 полноценных альбомов и множество синглов и сборников, в каталоге более 150 песен. Знакомые хиты: «Московская любовь», «Новый день календаря», «Не плачь», «Все, кого ты любила» — регулярно звучат на популярных радиостанциях, сочетаясь с новыми произведениями группы.

Музыка «Старого Приятеля» вне времени, она актуальна для всех поколений. Коллектив активно гастролирует, принимает участие в фестивалях и регулярно радует поклонников новыми концертами.

В ближайшее время группа готовит к выпуску новый альбом, который обещает стать важным событием для их преданных фанатов.