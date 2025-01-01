Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Старый Новый год
Киноафиша Старый Новый год

Старый Новый год

12+
Возраст 12+

О концерте

Старый новый год с ансамблем «Белые Росы»

Старый новый год – любимый семейный праздник россиян. Он словно дает второй шанс сделать то, что не успели воплотить в новогоднюю ночь: загадать желание под бой курантов, прогуляться по городским новогодним локациям или посмотреть любимое кино с близкими.

Теплая атмосфера праздника

Вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы» приглашает вас встретиться в этот день и провести время в теплой и душевной компании. На «староновогоднем» концерте, как и на всех зимних встречах, мы будем просто радоваться жизни и наслаждаться прекрасной сибирской зимой.

Музыкальные традиции

В программе концерта будут неподражаемые песни – от русских народных до композиций из советских мультфильмов и киношлягеров. Дед Мороз и Снегурочка помогут создать необходимую атмосферу праздника, наполнив зал теплом и любовью.

Праздник в кругу семьи

Зарядившись добрым настроением, вы сможете продолжить отмечать Старый новый год в кругу своей семьи. За праздничным столом спойте те песни, которые звучали на концерте ансамбля «Белые Росы». Эти мелодии и слова знакомы даже самым юным слушателям.

Купить билет на концерт Старый Новый год

Помощь с билетами
В других городах
Январь
13 января вторник
19:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1

В ближайшие дни

9 район
16+
Рок
9 район
26 февраля в 20:00 Бродячая собака
от 2000 ₽
Детский хоровой концерт
6+
Эстрада
Детский хоровой концерт
14 декабря в 13:00 Новосибирская консерватория им. Глинки
от 300 ₽
Стас Пьеха
6+
Поп
Стас Пьеха
30 марта в 19:00 Новосибирский ДК железнодорожников
от 2000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше