Старый новый год с ансамблем «Белые Росы»

Старый новый год – любимый семейный праздник россиян. Он словно дает второй шанс сделать то, что не успели воплотить в новогоднюю ночь: загадать желание под бой курантов, прогуляться по городским новогодним локациям или посмотреть любимое кино с близкими.

Теплая атмосфера праздника

Вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы» приглашает вас встретиться в этот день и провести время в теплой и душевной компании. На «староновогоднем» концерте, как и на всех зимних встречах, мы будем просто радоваться жизни и наслаждаться прекрасной сибирской зимой.

Музыкальные традиции

В программе концерта будут неподражаемые песни – от русских народных до композиций из советских мультфильмов и киношлягеров. Дед Мороз и Снегурочка помогут создать необходимую атмосферу праздника, наполнив зал теплом и любовью.

Праздник в кругу семьи

Зарядившись добрым настроением, вы сможете продолжить отмечать Старый новый год в кругу своей семьи. За праздничным столом спойте те песни, которые звучали на концерте ансамбля «Белые Росы». Эти мелодии и слова знакомы даже самым юным слушателям.