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Старый Новый год

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Вечер за столиками: возвращение доброй традиции

Приглашаем вас на уникальный вечер, который напомнит о доброй традиции «Голубых огоньков». Это будет незабываемое мероприятие, где профессиональные солисты Уральского центра народного искусства им. Родыгина исполнят любимые песни композиторов разных лет.

Музыка для души

В программе вечера прозвучат мелодии советского периода, романсы и современные сочинения. Вы услышите знаменитые произведения Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, Давида Тухманова, Максима Дунаевского и многих других авторов, чьи композиции стали настоящей классикой.

Уютная атмосфера праздника

Вместе с артистами зрители смогут вспомнить самые лучшие фильмы, которые оставили след в сердцах миллионов. Формат концерта за столиками создаст уютную атмосферу праздника и новогоднего настроения, позволяя каждому присутствующему насладиться музыкой в комфортной обстановке.

Не упустите возможность стать частью этого прекрасного музыкального вечера!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 13 января
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
19:00 от 1500 ₽

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