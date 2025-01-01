Старый Новый год

Вечер за столиками: возвращение доброй традиции

Приглашаем вас на уникальный вечер, который напомнит о доброй традиции «Голубых огоньков». Это будет незабываемое мероприятие, где профессиональные солисты Уральского центра народного искусства им. Родыгина исполнят любимые песни композиторов разных лет.

Музыка для души

В программе вечера прозвучат мелодии советского периода, романсы и современные сочинения. Вы услышите знаменитые произведения Александры Пахмутовой, Александра Зацепина, Давида Тухманова, Максима Дунаевского и многих других авторов, чьи композиции стали настоящей классикой.

Уютная атмосфера праздника

Вместе с артистами зрители смогут вспомнить самые лучшие фильмы, которые оставили след в сердцах миллионов. Формат концерта за столиками создаст уютную атмосферу праздника и новогоднего настроения, позволяя каждому присутствующему насладиться музыкой в комфортной обстановке.

Не упустите возможность стать частью этого прекрасного музыкального вечера!