Старый новый год в «Премьере»

Старый Новый год в театре

Приглашаем вас отметить Старый Новый год вместе с нами! На Руси принято праздновать Новый год дважды, и это отличный повод снова окунуться в атмосферу волшебства и радости.

Уже традиционно в нашем театре пройдет Новогодний бал с шампанским. Гостей ожидает роскошная разножанровая программа на сцене, которая порадует разнообразием выступлений. А в фойе зрителей ждет развлекательная часть вечера с участием Государственного кубанского духового оркестра.

Не упустите возможность подарить себе и своим близким еще один праздничный вечер в наступившем году!