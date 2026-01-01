Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крушение рейса» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старый Новый год со Старым Приятелем
Билеты от 1700₽
Киноафиша Старый Новый год со Старым Приятелем

Старый Новый год со Старым Приятелем

12+
Возраст 12+
Билеты от 1700₽

О концерте

Концерт в Старый Новый год со Старым Приятелем

В баре «Lюstra Bar» в Москве выступит российская группа «Старый Приятель», известная своими поп-рок и рок-композициями. Коллектив стал популярным в девяностые годы благодаря мелодичным песням и теплой лирической манере исполнения. Среди самых известных треков - «Московская ночь», «Новый день», «Не плачь» и «Я люблю тебя».

Концерт под названием «Старый Новый год со Старым Приятелем» обещает незабываемую праздничную программу. Это событие будет интересно поклонникам отечественной поп-рок музыки девяностых и двухтысячных годов. Группа исполнит как свои лучшие хиты, так и любимые песни ливерпульской четверки, приуроченные ко Всемирному Дню Битлз.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой праздника с «Старым Приятелем»!

Купить билет на концерт Старый Новый год со Старым Приятелем

Помощь с билетами
Январь
14 января четверг
20:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
от 1700 ₽

Фотографии

Старый Новый год со Старым Приятелем

В ближайшие дни

Тбилисо. Грузинские танцы и многоголосное пение
6+
Фолк

Тбилисо. Грузинские танцы и многоголосное пение

11 октября в 19:00 Дом музыки
от 800 ₽
Мистерия в Англиканском: Ханг‑драм, диджериду, флейта, гитара
12+
Этно Живая музыка

Мистерия в Англиканском: Ханг‑драм, диджериду, флейта, гитара

21 августа в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
от 2800 ₽
Сольный концерт в честь дня рождения Olya Go
6+
Живая музыка

Сольный концерт в честь дня рождения Olya Go

11 октября в 19:00 Glastonberry
от 1800 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше