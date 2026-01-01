Концерт в Старый Новый год со Старым Приятелем

В баре «Lюstra Bar» в Москве выступит российская группа «Старый Приятель», известная своими поп-рок и рок-композициями. Коллектив стал популярным в девяностые годы благодаря мелодичным песням и теплой лирической манере исполнения. Среди самых известных треков - «Московская ночь», «Новый день», «Не плачь» и «Я люблю тебя».

Концерт под названием «Старый Новый год со Старым Приятелем» обещает незабываемую праздничную программу. Это событие будет интересно поклонникам отечественной поп-рок музыки девяностых и двухтысячных годов. Группа исполнит как свои лучшие хиты, так и любимые песни ливерпульской четверки, приуроченные ко Всемирному Дню Битлз.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и атмосферой праздника с «Старым Приятелем»!