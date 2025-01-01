Меню
Старый Новый год с Терем-квартетом
Билеты от 600₽
Старый Новый год с Терем-квартетом

Старый Новый год с Терем-квартетом

6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Старый Новый год с Терем-квартетом в Москве

Приглашаем вас на незабываемый концерт в московском Доме музыки, который подарит вам атмосферу волшебства и радости. «Старый Новый год с Терем-квартетом» — это уникальное событие, где будут объединены традиции и современные музыкальные направления.

Что ожидать от концерта?

Терем-квартет, известный своим необычным звучанием и яркими аранжировками, представит специальную программу, посвященную празднованию Старого Нового года. В концерте прозвучат как привычные хиты, так и новые композиции, которые заворожат слушателей.

Об артисте

Терем-квартет — это не просто музыкальный ансамбль, это настоящая легенда российской музыки. Его участники виртуозно владеют народными инструментами и создают уникальные музыкальные произведения, соединяя фольклор с элементами джаза и классики.

Почему стоит посетить?

Вы получите уникальный шанс насладиться живым выступлением талантливых музыкантов в уютной обстановке одного из самых красивых концертных залов Москвы. Это идеальное время, чтобы отпраздновать Старый Новый год в компании близких и друзей, наполниться положительными эмоциями и открыть для себя новое звучание знакомых мелодий.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт Старый Новый год с Терем-квартетом

Январь
13 января вторник
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 600 ₽

