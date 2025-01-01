Новый год с музыкой: Концерты за столиками от Оркестра народных инструментов

Концерты за столиками в камерном зале – фирменная серия Оркестра народных инструментов Детской филармонии, ставшая любимой традицией для многих слушателей. Замечательное событие, приуроченное к Старому новому году, вновь порадует любителей живой музыки.

Творческий подход и яркие эмоции

Хотя традиция встречать Старый новый год с Оркестром народных инструментов существует уже долгое время, каждый такой концерт уникален и неповторим. На этот раз зрителей ждет особая программа, посвященная музыке из известных фильмов и мультфильмов, связанных с новогодней тематикой.

Непередаваемая атмосфера

Душевный вечер будет сопровождаться новогодними конкурсами, сюрпризами и, конечно, маленькими подарками для всех участников. Это идеальный способ провести время в радостной компании и создать праздничное настроение.

Исполнители

Концерт пройдет под управлением дирижера Светланы Ганюшкиной, а ведущей вечера станет Анна Попова. Обе личности известны своим умением создать теплую и уютную атмосферу на мероприятиях.

Не упустите возможность насладиться незабываемым вечером, полным музыки, смеха и приятных сюрпризов!