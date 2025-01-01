Меню
Старый дом
Киноафиша Старый дом

Спектакль Старый дом

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Старый дом»: эпоха 60х на театральной сцене

Спектакль «Старый дом» переносит зрителей в эпоху середины шестидесятых, исследуя повседневную жизнь соседей. На чердаке одного из домов тайно встречаются юные Олег и Саша, которых объединяет мечта о ярком будущем.

Уникальная атмосфера и глубина персонажей

Русский драматический театр в Башкортостане предлагает зрителям уникальную возможность ощутить дух времени. Персонажи, созданные с особым вниманием к нюансам, живут на сцене, даря зрителям не только эмоции, но и возможность задуматься о сложностях человеческих отношений.

Рекомендации для зрителей

Этот спектакль станет настоящим открытием для любителей драматических историй и театрального искусства. В нем гармонично сочетаются актуальные темы и классические идеи о поиске смысла жизни, дружбе и надежде. Не упустите шанс увидеть этот уникальный набор эмоциональных и глубоких сюжетов на сцене!

Купить билет на спектакль Старый дом

Февраль
5 февраля четверг
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 400 ₽

Фотографии

Старый дом Старый дом Старый дом Старый дом Старый дом Старый дом Старый дом

