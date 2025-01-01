Меню
Старые песни о разном
Старые песни о разном

Старые песни о разном

12+
Возраст 12+

О концерте

Новогодний фольклорный концерт

В рамках цикла «Новогодний фейерверк» на сцене Новосибирской государственной филармонии выступит фольклорный ансамбль «Рождество». Это коллектив, который собрал лучших исполнителей народной музыки со всего мира.

Звучание народной музыки

Фольклорный ансамбль «Рождество» порадует зрителей уникальными музыкальными произведениями, которые познакомят с богатством культур различных стран. Каждый номер — это целая история, где переплетаются традиции и мелодии, знакомые многим поколениями.

О филармонии

Новосибирская государственная филармония, одной из крупнейших концертных организаций России, стоит в центре культурной жизни города. Здесь представлено разнообразие жанров, от классической музыки до народных ансамблей, и каждая программа обещает необычные и запоминающиеся впечатления для зрителей.

Приходите и насладитесь атмосферой живой музыки и волшебства!

Купить билет на концерт Старые песни о разном

Январь
7 января среда
18:00
Концертный зал им. Каца Новосибирск, Красный просп., 18/1
от 800 ₽

