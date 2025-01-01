Старые песни о разном

Новогодний фольклорный концерт

В рамках цикла «Новогодний фейерверк» на сцене Новосибирской государственной филармонии выступит фольклорный ансамбль «Рождество». Это коллектив, который собрал лучших исполнителей народной музыки со всего мира.

Звучание народной музыки

Фольклорный ансамбль «Рождество» порадует зрителей уникальными музыкальными произведениями, которые познакомят с богатством культур различных стран. Каждый номер — это целая история, где переплетаются традиции и мелодии, знакомые многим поколениями.

О филармонии

Новосибирская государственная филармония, одной из крупнейших концертных организаций России, стоит в центре культурной жизни города. Здесь представлено разнообразие жанров, от классической музыки до народных ансамблей, и каждая программа обещает необычные и запоминающиеся впечатления для зрителей.

Приходите и насладитесь атмосферой живой музыки и волшебства!