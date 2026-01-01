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Старые песни о главном. Nova Orchestra
Киноафиша Старые песни о главном. Nova Orchestra

Старые песни о главном. Nova Orchestra

6+
Возраст 6+

О концерте

Старые песни о главном от симфонического оркестра Nova Orchestra

Симфонический оркестр Nova Orchestra представляет семейную и душевную программу, созданную специально для новогодних праздников. Традиционно, в это время года мы собираемся в кругу семьи, наслаждаясь любимыми советскими фильмами и их музыкой. Эту музыку знал каждый, а фильмы пересматривали много раз!

Концерт посвящён великой музыке и песням советского кино, которые стали символами целой эпохи. Музыка сопровождала важные моменты жизни: с ней покоряли космос и строили города. Мы легко вспоминаем слова любимых героев и можем цитировать целые сцены из этих фильмов.

Программа вечера

Nova Orchestra приглашает вас насладиться великолепной музыкой из самых трогательных и близких сердцу картин:

  • Композиция Александры Пахмутовой «Старый клен» из фильма «Девчата».
  • Искрометные оркестровые попурри из комедий Леонида Гайдая, таких как «Брильянтовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию» — композитор Александра Зацепина.
  • Тонкая, лиричная музыка из картины «Ирония судьбы, или С легким паром» Микаэла Таривердиева.
  • Мелодии из фильмов «Если у вас нету тети», «Звенит январская вьюга», «Берегись автомобиля» и многие другие шедевры советского кинематографа.

Этот вечер наполнит вас теплом и приятными воспоминаниями. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!

Купить билет на концерт Старые песни о главном. Nova Orchestra

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Большой зал Пермской филармонии Пермь, Куйбышева, 14
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