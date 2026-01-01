Старые песни о главном. Nova Orchestra

Симфонический оркестр Nova Orchestra представляет семейную и душевную программу, созданную специально для новогодних праздников. Традиционно, в это время года мы собираемся в кругу семьи, наслаждаясь любимыми советскими фильмами и их музыкой. Эту музыку знал каждый, а фильмы пересматривали много раз!
Концерт посвящён великой музыке и песням советского кино, которые стали символами целой эпохи. Музыка сопровождала важные моменты жизни: с ней покоряли космос и строили города. Мы легко вспоминаем слова любимых героев и можем цитировать целые сцены из этих фильмов.
Nova Orchestra приглашает вас насладиться великолепной музыкой из самых трогательных и близких сердцу картин:
Этот вечер наполнит вас теплом и приятными воспоминаниями. Не упустите возможность стать частью этого уникального музыкального события!