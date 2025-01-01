Спектакль Старые грехи

Новая версия постановки Валерия Беляковича по рассказам Антона Чехова

«Старые грехи» — это обращение Олега Леушина к спектаклю Валерия Беляковича, который много лет с огромным успехом шел в Театре на Юго-Западе. В этой новой версии звучат рассказы Антона Чехова, объединенные народными песнями, пронзительно исполняемыми артистами театра.

Жизнь в ее горестях и радостях

Спектакль показывает жизнь со всеми ее горестями и радостями, забавными оказиями и трагическими исходами. Он заставляет зрителя и плакать, и смеяться, погружая в атмосферу многослойных эмоций и переживаний.