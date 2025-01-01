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Старые грехи
Билеты от 1500₽
Киноафиша Старые грехи

Спектакль Старые грехи

Постановка
Театр на Юго-Западе 12+
Продолжительность 1 час 50 минут
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Новая версия постановки Валерия Беляковича по рассказам Антона Чехова

«Старые грехи» — это обращение Олега Леушина к спектаклю Валерия Беляковича, который много лет с огромным успехом шел в Театре на Юго-Западе. В этой новой версии звучат рассказы Антона Чехова, объединенные народными песнями, пронзительно исполняемыми артистами театра.

Жизнь в ее горестях и радостях

Спектакль показывает жизнь со всеми ее горестями и радостями, забавными оказиями и трагическими исходами. Он заставляет зрителя и плакать, и смеяться, погружая в атмосферу многослойных эмоций и переживаний.

Режиссер
Олег Леушин
В ролях
Михаил Белякович
Сергей Бородинов
Денис Нагретдинов
Андрей Санников
Денис Шалаев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 октября
Театр на Юго-Западе Москва, просп. Вернадского, 125
19:00 от 1500 ₽

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