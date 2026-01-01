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Старые дома
Киноафиша Старые дома

Спектакль Старые дома

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 130 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия о любви и дружбе в Омском музыкальном театре

В Омском государственном музыкальном театре состоится премьера спектакля по пьесе, написанной в 1976 году. Постановщики перенесли действие из солнечной Одессы в сибирский город, сохранив при этом основную сюжетную линию.

История разворачивается вокруг сноса старого дома на улице Пушкина, 16, где жильцы, жившие бок о бок многие годы, стали почти родными людьми. Комедия полна ярких моментов, в ней переплетаются радости и горести соседей, их взлёты и падения, а также влюбленности и растущий детский мир.

В центре сюжета — главный драматургический конфликт, вызванный сюрпризом, который невеста Андрея готовит для её будущих свекров. Это событие становится ключевым моментом, вокруг которого развиваются остальные перипетии.

Спектакль обещает быть динамичным и остроумным, что непременно привлечет любителей комедий и семейных историй. На протяжении всего действия зрители смогут насладиться теплой атмосферой, которая присуща дружным соседским отношениям.

Также стоит отметить, что мероприятие участвует в программе «Пушкинская карта». Это значит, что зрители смогут насладиться искусством театра и поддержать культурные инициативы.

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В других городах
Октябрь
10 октября суббота
17:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 400 ₽

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