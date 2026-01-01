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Старушка на миллион
Киноафиша Старушка на миллион

Спектакль Старушка на миллион

Постановка
Пермский ТЮЗ 18+
Возраст 18+

О спектакле

Полли Кларк: история о вере и прощении

В Пермском ТЮЗе ожидается увлекательный спектакль о чудаковатой американской леди Полли Кларк. Эти события разворачиваются на фоне встречи Полли с аферистами, которые стремятся завладеть её имуществом и, даже, задумали её убить.

Жизненная философия Полли

Полли - это яркий персонаж, обладающий безграничной любовью к людям и жизни. Невзгоды и опасности не могут подорвать её веру в человечество. Она готова прощать своих обидчиков, даже если они стремятся лишить её жизни. Такое позитивное мировосприятие способно изменить взгляды не только героини, но и аферистов, которые начинают осознавать важность наслаждения каждым мигом, отпущенным судьбой.

Для ценителей глубоких историй

Спектакль обязательно привлечет зрителей, которые ценят глубокие психологические истории и незабываемые характеры. Это не просто развлечение, а возможность задуматься о важнейших ценностях - любви, прощении и смысле жизни.

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В других городах
Сентябрь
12 сентября суббота
18:00
Пермский ТЮЗ Пермь, Екатерининская, 68
от 1000 ₽

Фотографии

Старушка на миллион Старушка на миллион Старушка на миллион Старушка на миллион Старушка на миллион Старушка на миллион

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