Спектакль Старушка на миллион

Полли Кларк: история о вере и прощении

В Пермском ТЮЗе ожидается увлекательный спектакль о чудаковатой американской леди Полли Кларк. Эти события разворачиваются на фоне встречи Полли с аферистами, которые стремятся завладеть её имуществом и, даже, задумали её убить.

Жизненная философия Полли

Полли - это яркий персонаж, обладающий безграничной любовью к людям и жизни. Невзгоды и опасности не могут подорвать её веру в человечество. Она готова прощать своих обидчиков, даже если они стремятся лишить её жизни. Такое позитивное мировосприятие способно изменить взгляды не только героини, но и аферистов, которые начинают осознавать важность наслаждения каждым мигом, отпущенным судьбой.

Для ценителей глубоких историй

Спектакль обязательно привлечет зрителей, которые ценят глубокие психологические истории и незабываемые характеры. Это не просто развлечение, а возможность задуматься о важнейших ценностях - любви, прощении и смысле жизни.