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Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

Постановка
Театр на Таганке 12+
Режиссер Денис Бокурадзе
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О спектакле

Камерный спектакль о любви и душевной близости по пьсе Александра Вампилова

«Старший сын» — это трогательная история о родственных душах, сыгранная в камерном пространстве, где каждый зритель становится частью искреннего и эмоционального диалога о любви, человечности и умении противостоять злу.

Отзывы критиков

  • «Камерный спектакль по одной из самых трогательных советских пьес.» — Афиша.
  • «В «Старшем сыне» тема родных душой людей в исполнении каждого актера звучит отчаянно остро и правдиво.» — Российская газета.
  • «Спектакль о людях с тонкой душевной организацией играют в камерном пространстве, вовлекая зрителя в диалог о любви и возможностях сопротивляться злу.» — Телеканал «Культура».

История пьесы
Пьеса Александра Вампилова «Старший сын», написанная в 1967 году, завоевала популярность благодаря глубокой сюжетной линии и экранизации с участием таких звезд, как Евгений Леонов, Николай Караченцов и Михаил Боярский.

Современная версия
Трехкратный номинант на премию «Золотая маска» Денис Бокурадзе представляет свою интерпретацию:

  • «Сарафанов — человек добрейшей души, незатейливый и наивный, словно из мира, который заблудился среди нас. Взаимодействие с ним строит мост между поколениями, делая нас ближе друг к другу».
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