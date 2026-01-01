Камерный спектакль о любви и душевной близости по пьсе Александра Вампилова

«Старший сын» — это трогательная история о родственных душах, сыгранная в камерном пространстве, где каждый зритель становится частью искреннего и эмоционального диалога о любви, человечности и умении противостоять злу.

Отзывы критиков

«Камерный спектакль по одной из самых трогательных советских пьес.» — Афиша.

«В «Старшем сыне» тема родных душой людей в исполнении каждого актера звучит отчаянно остро и правдиво.» — Российская газета.

«Спектакль о людях с тонкой душевной организацией играют в камерном пространстве, вовлекая зрителя в диалог о любви и возможностях сопротивляться злу.» — Телеканал «Культура».

История пьесы

Пьеса Александра Вампилова «Старший сын», написанная в 1967 году, завоевала популярность благодаря глубокой сюжетной линии и экранизации с участием таких звезд, как Евгений Леонов, Николай Караченцов и Михаил Боярский.

Современная версия

Трехкратный номинант на премию «Золотая маска» Денис Бокурадзе представляет свою интерпретацию: