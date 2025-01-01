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Старший сын
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

Постановка
Театр Гоголя 12+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

История ислучайной встречи по пьесе Александра Вампилова

Холодным весенним вечером два молодых человека опоздали на последнюю электричку и оказались застрявшими в глухом предместье. В поисках укрытия и согрева они начинают стучаться в квартиры, и одна из них наконец открывается.

Юмор и неожиданные повороты

Молодые люди решают воспользоваться моментом для шутки, думая, что всё закончится через пять минут. Однако их авантюрная выходка приводит к неожиданному повороту: один из них может остаться в этом доме «на всю жизнь». Спектакль превращается из анекдота о розыгрыше в трогательную историю об отношениях, любви и доброте.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 сентября
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19:00 от 1000 ₽
28 сентября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
14 октября
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
19:00 от 1000 ₽
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