Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старший сын
Билеты от 2000₽
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

Постановка
Театр на Таганке 12+
Продолжительность 2 часа 50 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Камерный спектакль по одной из самых трогательных советских пьес

В 1967 году Александр Вампилов написал пьесу «Старший сын», которая быстро приобрела популярность, особенно после выхода одноименного телефильма с участием Евгения Леонова, Николая Караченцова и Михаила Боярского. Пьеса стала символом советской драмы, затрагивая важные темы человеческих взаимоотношений.

Денис Бокурадзе о значении пьесы

Спустя 50 лет свою версию пьесы представил Денис Бокурадзе, трехкратный номинант на премию «Золотая маска». Он отметил, что «Старший сын» содержит очень точные и важные мысли, актуальные и для сегодняшнего времени. По его словам, Сарафанов — это человек с добрейшей душой, наивный и бесхитростный, который словно бы пришел из другого мира, не состоявшегося, и заблудился среди нас. В диалоге с таким человеком можно выстроить мостик между поколениями, найти взаимную потребность и понимание.

Реакция критиков

  • «Камерный спектакль по одной из самых трогательных советских пьес», — пишут в «Афише».
  • Российская газета акцентирует внимание на том, как тема родственных душ в исполнении каждого актера звучит остро и правдиво.
  • Телеканал «Культура» выделяет, что спектакль о людях с тонкой душевной организацией разворачивается в камерном пространстве, вовлекая зрителя в диалог о любви и сопротивлении злу.
Режиссер
Дарья Авратинская
В ролях
Сергей Ушаков
Роман Колотухин
Сергей Трифонов
Всеволод Кремер

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 2000 ₽
10 сентября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 2000 ₽
1 октября
Театр на Таганке Москва, Земляной Вал, 76/21
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын

В ближайшие дни

Белоснежка и 7 гномов
0+
Мюзикл Детский
Белоснежка и 7 гномов
18 октября в 12:00 Дворец на Яузе
от 800 ₽
0+
Детский Иммерсивный
Лунтик: Мой первый Новый год!
28 декабря в 13:30 Измайлово
от 790 ₽
Страна происхождения
16+
Драма
Страна происхождения
1 октября в 19:30 Среда 21
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше