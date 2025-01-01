Спектакль Старший сын

Камерный спектакль по одной из самых трогательных советских пьес

В 1967 году Александр Вампилов написал пьесу «Старший сын», которая быстро приобрела популярность, особенно после выхода одноименного телефильма с участием Евгения Леонова, Николая Караченцова и Михаила Боярского. Пьеса стала символом советской драмы, затрагивая важные темы человеческих взаимоотношений.

Денис Бокурадзе о значении пьесы

Спустя 50 лет свою версию пьесы представил Денис Бокурадзе, трехкратный номинант на премию «Золотая маска». Он отметил, что «Старший сын» содержит очень точные и важные мысли, актуальные и для сегодняшнего времени. По его словам, Сарафанов — это человек с добрейшей душой, наивный и бесхитростный, который словно бы пришел из другого мира, не состоявшегося, и заблудился среди нас. В диалоге с таким человеком можно выстроить мостик между поколениями, найти взаимную потребность и понимание.

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