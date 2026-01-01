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Старший сын
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

16+
Режиссер Андрей Майоров
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Пьеса «Старший сын»: Вечная актуальность

Пьеса Александра Вампилова «Старший сын», написанная в 1967 году, остаётся актуальной и по сей день. В 70-х годах её играли более чем в сорока театрах страны одновременно. Это произведение обладает всеми элементами, необходимыми для захватывающего театрального действа: ярко выписанные характеры, мелодраматическая коллизия и мощная человеческая история о взаимоотношениях отца и сына.

Культовый фильм и сюжет

Многие зрители наверняка помнят одноимённый фильм 1975 года с Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым и Михаилом Боярским в главных ролях. В центре сюжета — двое молодых парней, Бусыгин и Сильва. Опоздав на последнюю электричку, они ищут ночлег и случайно находят ноты Сарафанова. Разыграв сцену, Сильва сообщает, что Бусыгин — брат Васеньки и сын Сарафанова. Сарафанов, веря в эту историю, принимает Володю как своего сына, что приводит к неожиданным последствиям в жизни всех героев.

Возвращение человечности на сцену

Сегодня «Старшего сына» активно ставят на сценах разных театров. В этом богатом на выдумки театральном мире простые человеческие истории остаются редкостью, а потому особенно ценны. Режиссёрский дебют Андрея Майорова в этом спектакле не стремится удивлять зрителей искусственными новшествами. Майоров отмечает, что пьеса полна истинного человеколюбия и тепла, которые так нужны каждому из нас. Спектакль получился без излишнего сентиментального надрыва, с простым и понятным «рецептом выживания»: каждому необходим дом, где можно согреться и любить.

Фотографии

Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын Старший сын
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