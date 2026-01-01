Пьеса «Старший сын»: Вечная актуальность

Пьеса Александра Вампилова «Старший сын», написанная в 1967 году, остаётся актуальной и по сей день. В 70-х годах её играли более чем в сорока театрах страны одновременно. Это произведение обладает всеми элементами, необходимыми для захватывающего театрального действа: ярко выписанные характеры, мелодраматическая коллизия и мощная человеческая история о взаимоотношениях отца и сына.

Культовый фильм и сюжет

Многие зрители наверняка помнят одноимённый фильм 1975 года с Евгением Леоновым, Николаем Караченцовым и Михаилом Боярским в главных ролях. В центре сюжета — двое молодых парней, Бусыгин и Сильва. Опоздав на последнюю электричку, они ищут ночлег и случайно находят ноты Сарафанова. Разыграв сцену, Сильва сообщает, что Бусыгин — брат Васеньки и сын Сарафанова. Сарафанов, веря в эту историю, принимает Володю как своего сына, что приводит к неожиданным последствиям в жизни всех героев.

Возвращение человечности на сцену

Сегодня «Старшего сына» активно ставят на сценах разных театров. В этом богатом на выдумки театральном мире простые человеческие истории остаются редкостью, а потому особенно ценны. Режиссёрский дебют Андрея Майорова в этом спектакле не стремится удивлять зрителей искусственными новшествами. Майоров отмечает, что пьеса полна истинного человеколюбия и тепла, которые так нужны каждому из нас. Спектакль получился без излишнего сентиментального надрыва, с простым и понятным «рецептом выживания»: каждому необходим дом, где можно согреться и любить.