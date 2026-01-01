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Старший сын
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

Постановка
Учебный театр Новосибирского театрального института 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по пьесе Александра Вампилова в Учебном театре

Приглашаем вас на премьеру спектакля по известной пьесе Александра Вампилова. Постановка станет настоящим событием для любителей театра.

О постановке

Режиссером спектакля выступает Евгений Мельник, талантливый студент 5 курса по специальности «Режиссер драмы» в мастерской С.Н. Афанасьева. Его работа обещает быть свежей и оригинальной, сохраняя при этом элементы классической театральной традиции.

Участники спектакля

В спектакле задействованы студенты 3 курса, обучающиеся по специальности «Артист драматического театра и кино» под руководством А.А. Казакова. Это яркие и одаренные молодые актёры, готовые подарить зрителям незабываемые эмоции.

Не упустите возможность стать частью театрального события, которое объединяет новое поколение артистов и классические произведения.

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В других городах
Октябрь
9 октября пятница
18:30
Учебный театр Новосибирского театрального института Новосибирск, Революции, 6
от 600 ₽

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