Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Старший сын (Москва)
Киноафиша Старший сын (Москва)

Спектакль Старший сын (Москва)

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Продолжительность 160 минут
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова

В современном мире, полном суеты и торопливости, порой так хочется найти свой тихий уголок, где царят тепло и уют. Создатели спектакля «Старший сын» попытались создать именно такой мир, где обычные заботы и тревоги большого города не имеют значения.

Сюжет и тематика

История начинается с неожиданного появления молодых людей в чужом доме. Этот случайный визит становится началом увлекательных событий, в центре которых — любовь и взаимопонимание. Пьеса Вампилова, заявленная как комедия, раскрывает ранимость светлых душ, которые стремятся понять друг друга в этом сложном мире.

Семейный спектакль

Спектакль рекомендован для семейного просмотра. Каждое поколение найдёт в персонажах что-то близкое: взрослые поднимут головы к потерянным в обществе ценностям, молодежь ощутит себя в роли любящих юных сердец, а дети — получат дополнительный ключ к пониманию своих родителей.

Атмосфера и восприятие

Режиссёр спектакля Сафонов создал работу, лишённую привязки к какой-либо конкретной эпохе, что позволяет перенести её действие в наше время. Эта пьеса — не просто развлечение, а повод задуматься о глубоких чувствах и отношениях, о тех светлых слезах, которые порой скатываются на глаза от счастья.

Актерский состав и отзывы

Премьера спектакля состоялась 26 октября 2012 года на сцене Театра им. Вахтангова и была тепло встречена как зрителями, так и критиками. Блистательный актерский состав привлечёт не только заядлых театралов, но и всех, кто ценит живое искусство.

Тематика и ограничения

Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет и идёт с одним антрактом. В составе исполнителей могут быть изменения без предварительного уведомления.

Купить билет на спектакль Старший сын (Москва)

Помощь с билетами
В других городах
Январь
23 января пятница
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 5600 ₽

Фотографии

Старший сын (Москва) Старший сын (Москва) Старший сын (Москва)

В ближайшие дни

Зятья Гергери
12+
Комедия Музыка
Зятья Гергери
20 января в 19:00 Татарский театр «Нур»
от 350 ₽
Зимняя небылица
0+
Детский
Зимняя небылица
10 января в 11:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
Зимняя небылица
0+
Детский
Зимняя небылица
30 декабря в 13:00 Молодежный театр им. Мустая Карима
от 350 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше