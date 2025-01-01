«Старший сын» – философская притча о человеческих ценностях

В далёком 1970 году Александр Вампилов создал уникальную пьесу «Старший сын», которая быстро завоевала популярность и вошла в репертуар 44 театров по всей стране. Сегодня это произведение по-прежнему актуально, затрагивая вечные темы веры, любви и добра.

Пьеса рассказывает историю Андрея Григорьевича Сарафанова, который точно знает, что у него двое детей. Но в один холодный вечер в его доме возникает персонаж, о котором он и не догадывался – старший сын. Кто он на самом деле? Какова его роль в жизни Сарафанова? Эти вопросы становятся центром философской притчи, заставляющей зрителей задуматься о семейных ценностях и человеческих отношениях.

Не пропустите!

Спектакль «Старший сын» состоится 12 октября в субботу в 19:30. Место проведения: ул. Пушкинская, д. 9. Вход через чёрные железные ворота во двор (дверь ворот открыта). После арки во дворе сразу поверните направо.

Приходите и окунитесь в мир глубоких эмоций и раздумий! Это удивительная возможность увидеть классическое произведение театрального искусства в живом исполнении.